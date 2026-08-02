Muere querido actor de series policiacas de los 80 a los 83 años

El mundo de la televisión despide a uno de los rostros más reconocibles de las series policiacas de los años 80. Se reveló que Scott Hylands, actor canadiense que dio vida al detective Kevin “O.B.” O’Brien, en la exitosa serie Night Heat, murió el 29 de julio a los 83 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Luke Hylands. Se reveló que el intérprete había sido diagnosticado hace ya un tiempo con leucemia mieloide aguda en octubre de 2021 y residía desde hace años en Salt Spring Island, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

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¿Quién fue Scott Hylands?

Nacido el 27 de febrero de 1943 en Lethbridge, Alberta, Scott Hylands estudió en la Universidad de Columbia Británica antes de tomar la decisión de mudarse a Nueva York para comenzar su carrera como actor. Su debut fue en el teatro off-Broadway y, poco después, dio el salto al cine con Daddy's Gone a-Hunting (1969). Fue durante esta época de los 70 que logró construir una base sólida en su carrera, lo que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros habituales de la televisión.

El papel que lo convirtió en un ícono de las series policiacas

A pesar de que inició su carrera muy joven y logró convertirse en un actor experimentado, el momento más importante de su carrera fue con la serie de Night Heat, considerada la primera serie dramática canadiense producida para transmitirse al mismo tiempo en Canadá y Estados Unidos.

En dicha producción se convertiría en el responsable de dar vida al detective Kevin "O.B." O'Brien, un policía veterano de carácter fuerte que hacía equipo con el impulsivo Frank Giambone, interpretado por Jeff Wincott.

Otras de sus series policiacas en las que participó

Tras el final de Night Heat, Scott Hylands continuó sumando proyectos en la televisión. Fue así como llegó a formar parte de exitosas producciones como NYPD Blue, The X-Files, Stargate SG-1, The Outer Limits, V, Once Upon a Time y Wynonna Earp. En tiempos más recientes, se volvió un actor reconocido entre las nuevas generaciones por su papel de Ennis Stussy en la tercera temporada de Fargo.