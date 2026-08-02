¿Miles Morales llegará al MCU? Tom Holland revela que Marvel ya tiene un plan para el relevo de Spider-Man

ALERTA DE SPOILERS… Si no has visto la película de Spider-Man: Brand New Day, te recomendamos leer este artículo cuando la veas en el cine. Con el estreno de la esperada película del Hombre Araña, el mundo se volvió a preguntar cuándo debutará Miles Morales en la pantalla grande dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Es evidente que este personaje no hace acto de presencia en la serie; sin embargo, Tom Holland acaba de confirmar que Marvel Studios y Sony ya tienen definido un plan para introducirlo en el MCU y preparar el relevo de Peter Parker.

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Como era de esperarse, estas declaraciones del actor pusieron a los fans de cabeza y provocaron que las teorías volvieran una vez más, especialmente por una escena del final de la película que muchos consideran una pista directa sobre la llegada del nuevo Spider-Man.

¿Qué dijo Tom Holland sobre Miles Morales?

Durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, Tom Holland reveló algo que dejó a todos sus seguidores mordiéndose las uñas: el futuro de Spider-Man ya está planeado desde el final de Spider-Man: No Way Home. “Hay todo un plan en el que llevamos trabajando desde que terminamos Spider-Man: No Way Home, y ya está definido”, explicó el actor. Sin entrar en detalles, dijo que las cosas aún pueden cambiar; sin embargo, los productores tienen muy clara la forma en la que Peter Parker cederá el protagonismo a una nueva generación.

|Imnsominiac Games/PlayStation/Sony Entertainment

¿Miles Morales aparece en Spider-Man: Brand New Day?

No, Miles Morales no forma parte del elenco de Spider-Man: Brand New Day. Sin embargo, muchos afirman que hay una posible pista de este al final de la película. En la escena donde Peter Parker abandona el hospital mientras Punisher distrae a la multitud con el traje de Spider-Man, un niño, en lugar de mirar hacia la ventana donde todos creen ver al superhéroe, observa directamente a Peter. Pues las nuevas teorías apuntan a que podría tratarse de Miles Morales, pues pareciera mostrar una conexión especial con Peter.

¿Ese niño podría ser Miles Morales?

El niño es interpretado por Elvis Carlos y en los créditos únicamente aparece como “Web Kid” (Niño Araña), un detalle que ha despertado las especulaciones. Y aunque para muchos ya es la primera aparición de Miles Morales dentro del MCU, no hay nada oficial.

