La última publicación de Carlos del Campo la inolvidable voz de Slinky conmueve a sus seguidores tras confirmarse su muerte

Este fin de semana el mundo del doblaje en México se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos del Campo, actor, director y locutor que durante más de tres décadas dio vida con su voz a importantes personajes que marcaron a distintas generaciones.

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La noticia de su muerte fue confirmada por familiares y colegas quienes comenzaron a rendirle homenaje por su exitosa y consolidada carrera dentro del mundo del doblaje tanto en cine, series, anime y videojuegos.

Carlos del Campo se convirtió en una de las voces más reconocidas del doblaje mexica luego de traspasar fronteras y quedar ligado a franquicias que hoy forman parte de la cultura popular, por lo que su muerte provocó una ola de mensajes de cariño y agradecimiento por parte de fans y compañeros.

¿Cuál fue la última publicación de Carlos del Campo?

Tras el repentino fallecimiento del mexicnao, fans se han conmovido al ver su última publicación en redes sociales donde participó como invitado hace unas semanas en el Retro Fest CDMX, un evento dedicado a la cultura pop, sus palabras que plamó con anterioridad han sido retomadas cobrando gran relevancia para despedirlo..

En la imagen publicada en sus redes sociales agradeció el cariño del público quien lo acompañó por primera vez en una convención dedicada al universo de Star Wars, finalmente cerró su dedicatoria con una frase que hoy suena con mucho cariño ante su adiós permanente; “Que la Fuerza siempre los acompañe”, con estas palabras seguidores se despiden del actor.

¿Cuáles fueron los trabajos que marcaron la carrera de Carlos del Campo?

Carlos del Campo construyó una carrera de más de 30 años en el doblaje, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la industria en México. Entre sus interpretaciones más recordadas destaca C-3PO en la saga de Star Wars, también dio voz a Slinky en Toy Story, además interpretó a Peter Pettigrew (Colagusano) en Harry Potter. En el anime fue reconocido por personajes como Gin Ichimaru en Bleach y el director , también Kuno en Ranma ½.