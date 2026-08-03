¿Tenemos NUEVO Kratos? Dave Bautista se perfila como el protagónico de la serie live-action de God of War, esto es lo que se sabe:

Este lunes el universo de God of War ha dado una gran noticia luego de que se confirmara que habría un “recast” del personaje principal, Kratos, pues la serie live-action del videojuego ha atravesado por grandes desafíos con el fin de conseguir una gran adaptación para los fanáticos de la franquicia.

Todo apunta a que Dave Bautista (el ex luchador Batista) estaría en conversaciones avanzadas con Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, pues las productoras buscarían a un actor de renombre y en los últimos años el actor ha logrado dirigir su carrera en un gran rumbo.

¿Dave Bautista (Batista) será Kratos?

Reportes del medio estadounidense Deadline señalan que las conversaciones ya estarían avanzadas, por lo que espera que la noticia se haga pública en los siguientes días, siendo que Bautista tendría un efecto inmediato en las filmaciones de la serie live action de God of War, las cuales tuvieron que parar de manera abrupta hace unas semanas.

Aunque en declaraciones posadas, Dave mencionó que dejó de mantener su físico musculoso con tal de poder adoptar roles más variados dentro de su portafolio el actor de 57 años se ha mantenido en gran forma en el último año, por lo que el posible rol como Kratos ha hecho emocionar a más de una fan de la franquicia de videojuegos de PlayStation.

¿Por qué habrá un nuevo actor para Kratos en la serie de God of War?

Aunque el cast ya estaba definido desde hace meses e incluso habían llevado 4 meses de filmaciones de la primera temporada, el actor que daba vida a Kratos originalmente, Tyan Hurst sufrió un desgarro de bíceps mientras realizaba una acrobacia en el set hace poco más de un mes.

Esta lesión obligó a detener las filmaciones y finalmente el estudio decidió que lo ideal era buscar a un nuevo actor para dar vida a el “Fantasma de Esparta”, en una adaptación que narrará una historia un tanto avanzada de este.