Inés García, novia de Lamine Yamal en POLÉMICA por fuertes comentarios sobre el futbolista en el pasado: “Si no fuera millonario o futbolista, Nicki Nicole ni siquiera lo habría volteado a ver”

Inés García es una de las creadoras de contenido que más fama y viralidad ha tenido en redes sociales los últimos años debido a que realiza videos en internet con enfoque en estilo de vida, moda y maquillaje. Sin embargo, luego de formalizar su noviazgo con Lamine Yamal diversos reflectores se han colocados sobre la famosa influencer. Sin embargo, recientemente la novia de la pareja del futbolista, mismo que pertenece a la Selección Española, quien se llevó el triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha vuelto viral en redes ya que algunos usuarios han revivido un video en el que habla de Nicki Nicole y Lamine Yamal.

¿Qué dijo Inés García de Nicki Nicole y Lamine Yamal?

El 27 de octubre del año pasado la creadora de contenido Inés García compartió un video en su cuenta de TikTok en el que hablaba de las conversaciones de hombres en las que nunca hay que intervenir. De acuerdo con sus declaraciones a las mujeres que han salido con futbolistas suelen decirles “si no fuera millonario nunca te hubieras fijado en él” a lo que ella dijo que podrían responder “pues no porque quizás no lo hubiera visto en la vida, tío”, sus comentarios han sido revivido por algunos usuarios ya que la influencer puso varios ejemplos de parejas de diversos futbolistas y entre ellas mencionó a Lamine Yamal y Nicki Nicole, quienes mantuvieron una relación muy breve en 2025.

Hasta el momento la creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto así como tampoco el jugador con el jersey número 19 de la Selección Española y 10 en la del FC Barcelona.

¿Quién es Inés Gracía?

Inés García es una de las influencers más exitosas en España, en instagram cuenta con 3.5 millones de seguidores mientras que en TikTok tiene 2.8. A través de redes sociales comparte su estilo de vida, viajes así como todo lo relacionado a su forma de vestir y de maquillarse, contenido que la ha llevado a tener una gran comunidad. Por otro lado, también comparte los momentos más importantes que ha vivido con su pareja Lamine Yamal pues su última publicación en su cuenta de instagram es una fotografía junto al deportista teniendo en sus manos la Copa del Mundo.