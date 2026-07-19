¿Quién es el hermano de Lamine Yamal y por qué se ha hecho tan viral su presencia en el Mundial 2026?

Lamine Yamal ha llegado a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto a la selección de España para enfrentarse a Argentina, y con apenas 19 años se ha convertido en uno de los jugadores de este campeonato con más atención, no solo por su corta edad si no también por la habilidad al parecer nata que tiene para desempeñarse en el futbol. Sin embargo alguien que le ha quitado un poco de atención al español es nada más y nada menos que su hermano Keyne Yamal.

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¿Quién es Keyne Yamal y por qué se ha hecho viral?

Keyne Yamal es el hermano menor de Lamine Yamal, con apenas 3 años de edad y por lo tanto nacido en el 2022. El pequeño se ha convertido en toda una figura durante todo el torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y es que ha sido a través de las pantallas de los estadios que hemos visto sus mejores reacciones y gestos a lo que sucede a su alrededor, y sobre todo a lo que sucede dentro de la cancha.

También ha sido bautizado como "el fan estrella" de España, pues claramente no se detiene ni contiene al momento de festejar los goles de la selección de su nación, en donde por supuesto destaca su hermano Lamine.

Sus videos rápidamente se volvieron virales en redes sociales, y como era de esperarse los medios no dudaron en preguntarle a Lamine Yamal cómo es su relación con su hermano menor, y él ha externado en muchas ocasiones el cariño que siente por él y lo mucho que disfruta compartir estos momentos de su carrera profesional con el pequeño Yamal.

¿Cuántos hermanos tiene Lamine Yamal?

Lamine Yamal tiene dos hermanos menores a él, Kenye Yamal y otra hermana llamada Baraa, ella se mantiene muy alejada del ojo público. Ambos son medios hermanos del extremo derecho de la selección española, Keyne por parte de su madre y Baraa por parte de su padre.