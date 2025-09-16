Esta es la fotografía de Lamine Yamal y Nicki Nicole que está rompiendo el internet

En los últimos meses mucho se ha hablado de la joya del FC Barcelona, el joven originario del barrió de Mataró: Lamine Yamal, quien a sus 18 años ya ha acaparado los reflectores del mundo del deporte aunque en estas últimas semanas lo que lo tiene en boca de todos es su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien cada vez sube más fotografías.

La relación se hizo oficial hace unos días, cuando en el mes de agosto Lamine Yamal compartiera un posteo con un tono romántico con Nicki en su cuenta de Instagram con la que celebraba el cumpleaños número 25 de la argentina nacida en el barrio de Rosario (hogar de Lionel Messi).

¿Cuál es la foto de Lamine Yamal y Nicki Nicole que encendió las redes?

Este lunes, el extremo del FC Barcelona y la Selección Española dejó ver un poco más de su relación con la cantante ex novia de Peso Pluma, donde se muestra un poco más de su intimidad como pareja, sin importar que Nicki sea mayor que el futbolista por 7 años.

Esta fotografía muestra a Lamine sin playera y a Nicki detrás de él posando, luciendo bastante normal, cuando el futbolista cumplió la mayoría de edad hace apenas un par de meses y en el posteo los acompaña la canción “Only God Can Judge Me” (Solo Dios Puede Juzgarme) del rapero 2PAC.

Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Lamine Yamal

Aún cuando el tema de la edad ha sido debatido por miles de personas, a estos dos cada vez se les ha visto más cercanos y felices, donde cada vez que tienen oportunidad, comparten detalles de su relación en sus redes sociales.

Lamine y Nicki, una de las parejas más mediáticas

Siendo que el español apenas cuenta con la mayoría de edad, ya ha dejado ver el último año parte de su madurez y su personalidad en cada ocasión que puede, sobre todo en sus redes sociales, donde ha hecho públicos algunos detalles de su vida privada.

Por otro lado, hace poco Nicki expresó en una entrevista que está “muy enamorada” y “muy feliz” con Yamal. Además, mencionó que él le está enseñando catalán, y su frase favorita es “t’estimo” (te quiero).