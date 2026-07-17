Link libre y gratis para ver el partido Juárez vs. Puebla, de la apertura de la Liga MX

Tras varias semanas de pausa por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ , la Liga MX vuelve a la actividad con el inicio del Apertura 2026, torneo que representa la primera mitad de la temporada 2026-2027 del futbol mexicano. El encuentro entre FC Juárez y Puebla será uno de los partidos que marcarán el regreso de la competencia con la Jornada 1.

Cabe recordar que el Apertura 2026 inició este 16 de julio y reune a 18 equipos, incluyendo el regreso del Atlante a primera División, ahora con 17 jornadas los clubes buscarán sumar los puntos necesarios para llegar a la fase final y luchar por el título y demostrar quién es el equipo más fuerte del futbol mexicnao.

¿Cuándo y a qué hora juegan Juárez vs Puebla?

El partido entre FC Juárez y Puebla está programado para jugarse este viernes 17 de julio en el estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro entre ambos equipos representa el debut oficial de ambos clubes en el Apertura 2026 por lo que cada uno buscará comenzar el torneo con la victoria y llevarse los primeros 3 puntos

FC Juárez, dirigido por Pedro Caixinha, inicia una nueva campaña con el objetivo de mejorar lo realizado en el Clausura 2026, torneo en el que no logró clasificarse a la fase final. Por su parte, Puebla estrena proyecto bajo el mando de Gerardo Espinoza, quien asumió el banquillo para el Apertura 2026 con la misión de devolver el protagonismo a los camoteros.

¿Dónde ver GRATIS y ONLINE el Juárez vs. Pueda del Torneo Apertura de la LIGA MX?

Los aficionados de ambos clubes, FC Juárez y Puebla, así como los aficionados del futbol podrán seguir el encuentro completamente GRATIS y ONLINE a través de Azteca 7 en el siguiente link DANDO CLIK AQUÍ. Asimismo, puedes seguir el partido mediante las Apps de Tv Azteca en Vivo y TV Azteca Deportes. ¡No te lo puedes perder!