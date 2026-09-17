EA Sports FC 27 llega antes: Hora OFICIAL y quiénes pueden jugar desde México

De acuerdo con lo que se ha comenzado a señalar dentro de la conversación digital, EA Sports FC 27 contará con un acceso anticipado a partir del día de mañana 18 de octubre del 2926. Para el caso de México, los gamers podrán acceder al EA Play a partir de las 11:00 horas del HOY 17 de septiembre, mientras que para PC los accesos anticipados comenzarán a partir de las 18:00 horas del mismo día.

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¿Qué se sabe sobre el acceso anticipado para el EA Sports FC 27?

De manera oficial se ha confirmado que el EA Sports FC 27 incluye hasta siete días de acceso anticipado antes de su lanzamiento mundial el 25 de septiembre de 2026, a nivel global. No obstante, se debe advertir que esta “ventaja” está solamente disponible para quienes adquirieron la Ultimate Edition o estén suscritos a los servicios de EA Play. Este pase, les permitirá no solo disfrutar del lanzamiento anticipado, sino de novedades como el regreso de licencias clave y mejoras en los modos de juego principales como Ultimate Team y Carrera.

Acceso anticipado para el EA Sports FC 27 en México

Para el caso de México, de manera oficial se ha confirmado que el juego se desbloqueará el día de hoy 17 de septiembre a las 18:00 horas, esto para usuarios de PC, mientras que para aquellos que juegan en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, el acceso está programado para la medianoche del viernes 18 de septiembre. Es importante señalar que los gamers nacionales que cuentan con EA Play Pro contarán con acceso total e ilimitado, mientras que los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y EA Play estándar dispondrán de una prueba gratuita limitada a 10 horas de juego.

¿Cuándo se estrena y cuáles son las novedades con las que llegará el nuevo EA Sports FC 27?

Uno de los juegos más esperados para este añoestá a punto de llegar, pues el EA Sports FC 27 se estrenará oficialmente a nivel mundial el 25 de septiembre de 2026, contando con “The Grounds”, como parte de sus principales novedades. Esta innovadora plataforma social en formato de mundo abierto permite experimentar el fútbol callejero con partidos 1 vs. 1 y espacios de interacción libre.