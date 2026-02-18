Escándalo en la NFL: Denuncian a jugador por brutales agresiones contra su expareja

No todas las noticias en torno a la NFL son sobre Bad Bunny y el Super Bowl; a veces el chismecito puede ponerse bastante turbio. Recientemente se reveló que el jugador de la NFL Rashee Rice fue demandado por su expareja y madre de sus hijos, quien lo acusa de agresiones físicas, las cuales duraron casi dos años, según indicó en la denuncia presentada esta semana en un tribunal de Estados Unidos. Después de esto, la NFL se vio obligada a abrir una investigación para determinar si el jugador de los Kansas City Chiefs violó la política de conducta personal de la liga.

¿Cuánto pide su expareja en la demanda en contra del jugador de los Chiefs?

Algo que ha llamado mucho la atención es que la demanda civil de la expareja solicita una compensación superior al millón de dólares por daños físicos y emocionales.

¿De qué se acusa a Rashee Rice?

Según la denuncia que fue presentada por Dacoda Jones, el jugador ejerció violencia física y psicológica entre diciembre de 2023 y julio de 2025. Las declaraciones presentadas dentro del documento legal son fuertes, pues menciona episodios de extrema violencia como: presuntos episodios de estrangulamiento, golpes, empujones y agresiones que habrían provocado lesiones visibles y dolor físico. Lo más preocupante de esto es que, de acuerdo con sus declaraciones, estas agresiones tuvieron lugar durante su embarazo, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones.

¿Qué ha dicho Rashee Rice al respecto de las acusaciones?

Hasta el momento, Rice no ha emitido declaraciones públicas sobre la demanda. Por su parte, la NFL sí activó una investigación, ya que su situación resulta especialmente delicada y el jugador ya había enfrentado problemas legales en 2025 tras declararse culpable por su participación en un accidente múltiple en una autopista de Dallas, lo que derivó en sanciones deportivas previas.

¿Qué hacer en caso de sufrir violencia domestica?

Si estás sufriendo violencia doméstica, pide ayuda. En la Ciudad de México puedes denunciar:

