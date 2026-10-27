“Ahora entiendo que lastimé a muchas personas” el mensaje de disculpas de Kylian Mbappé tras el MEME que desató la CANCELACIÓN en China

Tras perder el Balón de Oro este lunes, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé se ha envuelto en una nueva polémica extradeportiva, pues hizo mención de un meme sobre él donde se le señala como “un dictador”, el cuál el futbolista considera como su favorito, comentario que no ha caído nada bien entre la población de China.

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Internet puede ser una cultura distinta y más relajada, aunque no por ello deja de ser un espacio que pase por altos las faltas de respeto, por ello, una gran cantidad de personas y marcas han señalado al futbolista francés luego de sus comentarios donde hizo mención a un “dictador chino”.

Why has Mbappe been dropped by two major brands in China? 🤔 In this interview with French show The Bridge, he said the meme of himself that made him laugh most was one of his face on a “Chinese dictator.” This comment has deeply offended Chinese netizens, who have taken issue with the language used and its clear reference to Mao Zedong. Now, Energy drink giant Dongpeng and dairy producer Mengniu have terminated their partnerships with the footballer. #China #FranceFootball #mbappe — PixelPizzazz (@pixelpizzazzCN) October 27, 2026

Kylian Mbappé se disculpa tras comentarios sobre el meme de “dictador”

A menos de 24 horas de que se hiciera viral el clip de “KK”, el delantero del Real Madrid posteó en sus redes un comunicado en donde se disculpa por la desafortunada situación:

"Durante una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen mía.

Mi comentario fue desacertado, y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo.

Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan molestado. Esa no fue, en absoluto, mi intención”, limitándose a hablar públicamente sobre el tema que ya le habría costado algunos contratos en dicho país.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

China Media Group (CMG) reacciona a las disculpas de Kylian Mbappé

Luego de que el seleccionado francés hiciera públicas sus disculpas en un tema que escalaba a niveles económicos para él, su club y la Liga Español, la CMG se posicionó al respecto de manera contundente luego de la suspensión de la transmisión de partidos de este torneo en toda China:

"Con respecto a la disculpa pública del jugador del Real Madrid de La Liga, Mbappé, por sus comentarios inapropiados sobre China, un portavoz relevante del Grupo de Medios de China declaró que han tomado nota de la información correspondiente: "Escuchamos lo que dicen y observamos lo que hacen. Esperamos que La Liga, el Real Madrid y el propio Mbappé realmente aprendan una lección de esto, ofrezcan una disculpa sincera y rectifiquen sus errores para no volver a cometerlos."