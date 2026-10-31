¿Viajó a Arabia Saudita? Emily Cinnamon, hija del ‘Canelo’ Álvarez, apoya al boxeador usando un bolso valuado en más de medio millón de pesos

Este sábado 31 de octubre vimos la increíble pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien enfrentó al francés Christian Mbilli por el cinturón de peso supermediano en donde el mexicano logró llevarse la victoria de manera contundente.

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Si hay un detalle no menor que vivimos por la señal de Azteca 7 fue cuando ‘Canelo’ habló sobre el apoyo que ha tenido de su familia, equipo y nuestro país, y justamente hoy, su hija Emily Cinnnamon Álvarez Beltrán mostró su apoyo posando con un bolso valuado en más de medio millón de pesos.

La hija de Saúl ‘Canelo’ Álvarez lo apoya luciendo bolso de marca exclusiva

Fue a través de sus redes sociales que la joven de 19 años compartió una fotografía en sus historias en donde mostró el apoyo a su papá con una fotografía frente al espejo y tres emojis haciendo referencia a lo importante que sería este encuentro para el mexicano.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Emily Cinnamon (@emilyc.alvarez)

Si bien, este detalle fue conmovedor, una de las cosas que más llamó la atención fue el bolso que lució frente al espejo pues se trataba de un Hermès Kelly 28 Epsom Noir, el cuál está valorado en 28,500 dólares, lo que significa poco más de $535,405 pesos mexicanos, por lo que con este pequeño artículo que no ha pasado desapercibido en lo absoluto fue que la hija mayor de ‘Canelo’ dio mucho de qué hablar.

¿A qué se dedica Emily Cinnamon, la hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

La joven que actualmente tiene 19 años poco a poco ha ganado popularidad, pues actualmente cuenta con 1.1 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram, red en la que comparte se día a día.

Se sabe que Emily es apasionada por la equitación e incluso compite de manera internacional en este deporte. Por otro lado, también ha comenzado a explorar su faceta como modelo, siendo que en febrero participó en la Fashion Week de Nueva York, todo mientras continúa con su formación académica.