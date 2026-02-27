Los 2 animes que recomienda la Hormiga González para entrar en el mundo de las caricaturas japonesas

Armando González Alba, mejor conocido como “La Hormiga González” compartió dos recomendaciones de animes para ver: Haikyū!! y Fullmetal Alchemist, animes de los que aquí te hablamos.

En un reciente video que la cuenta oficial de la Selección Mexicana compartió en TikTok, Armando González habló sobre su trabajo como delantero, dijo que busca dar su mejor versión, trabajar cada día y aprender del pasado. Por otra parte, compartió cuál es la canción que más escucha, la cual es “Mambinho Brasileño” además de que compartió los títulos de los animes que recomienda ampliamente.

¿De qué tratan los animes que La Hormiga González recomendó?

Haikyū!! es un anime creado por Haruichi Furudate. Esta historia se centra en un estudiante deportista, quién tiene una gran pasión por el voleibol aunque deberá superar todo tipo de pruebas ya que no cuenta con una estatura alta. Esta historia tiene plasmados grandes valores como la amistad, la competencia y la resiliencia. Es un anime que inspira a cualquier persona y aunque no habla de fútbol sí coincide con superar retos deportivos, mismos a los que se ha tenido que enfrentar Armando González.

Por otra parte, Fullmetal Alchemist, es una historia sobre Edward y Alphonse Elric, quienes son hermanos y tienen como misión encontrar una piedra filosofal y de esta manera poder recuperar sus cuerpos. El drama abarca temas sobre la moral.

¿Quién es La Hormiga González?

Armando González Alba es su nombre completo. Nació en 2003, es originario de Celaya, Guanajuato y tiene la posición de delantero en El Club Deportivo Guadalajara, en la Primera División de México además de que es parte de la Selección de Fútbol de México, su padre es Luis Armando González Bejarano, un ex futbolista reconocido.

La Hormiga González sin duda representa mucha inspiración para jóvenes deportistas que buscan destacar en el fútbol o alguno de sus sueños está ligado al deporte. Actualmente cuenta con más de 500 mil seguidores en instagram, lo que representa una gran cantidad de personas que siguen de cerca su carrera profesional.