“Epicardo": Armando “Hormiga” González recibe un reconocimiento de su anime favorito por su título de goleo

Una vez finalizado el torneo de apertura 2025, la joven promesa de Las Chivas, Armando “Hormiga” González, logró el título de goleo con sus 12 anotaciones, quien además de haber hecho un gran certamen, se consolidó como uno de los futbolistas revelación, donde además todo México conoció sus festejos de gol inspirados en anime.

Ante tal logro, el presidente del conjunto rojiblanco, Amaury Vergara le entró un gran reconocimiento que ciertamente podría valerle más que los trofeos convencionales, pues se le hizo la entrega de una figura especial de Rin, un personaje del manga y anime de Blue Lock

¿Cómo fue el reconocimiento a Armando “Hormiga"?

“Para darle estas palabras de recordarle lo importante es que Chivas está en la Liguilla y lo bien que le hace al club y de parte de todo el staff también. El staff está muy contento, muy motivado, muy ilusionado y que sepan pues que no nomás es esto que sepan que hay todo un club detrás de ustedes para apoyarlos y vivir esta Liguilla juntos. Estamos con ustedes en todos los partidos.

Y también teníamos ya un tiempo sin tener campeón de goleo en Chivas y quiero compartir con ustedes un reconocimiento que le quiero hacer a “Hormiga” aquí con ustedes, para que Armando se acercara a Amaury quien tenía un regalo especial para el delantero.

- “Te lo busqué por todo Tokio cabrón”

A esto, “Hormiga” le agradeció a sus compañeros por todo lo que hacen por él día con día, destacando que a él le tocó meter los goles pero que las jugadas las crea el equipo y mostrando su gratitud por ayudarle a crecer.

¿Es Blue Lock uno de los animes favoritos de Hormiga González?

Es sabido por palabras del propio goleador que el anime y manga de Blue Lock, mismo que trata sobre fútbol es considerado por él como su favorito hoy en día, donde además de identificarse con la temática, refleja el gran momento que el jugador de 22 años vive, inspiración que lo ha acompañado a lo largo del torneo

Más tarde, el jugador compartió las siguientes palabras en solitario:

"Este Rin Itoshi bro, me lo dieron, el señor Amaury, estoy muy agradecido por el reconocimiento, está muy bonito, lo voy a poner ahí en mi casa. Está épico, epicardio".