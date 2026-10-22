Saúl ‘Canelo’ Álvarez compró 4 mil metros cuadrados de terreno, con caballerizas para caballos, y en 2022 la puso a la venta por esta millonaria cantidad

Saúl “Canelo” Álvarez no sólo destaca por sus triunfos dentro del ring, sino también por su lujoso estilo de vida, el cual abarca desde una impresionante colección de autos hasta propiedades verdaderamente costosas. Una de ellas es Las Reinas, un rancho ubicado en Santa Anita, Tlajomulco de Zúñiga, en su natal Jalisco. El boxeador adquirió la propiedad para celebrar los XV años de su hija Cinnamon y en 2022 la puso a la venta por casi $30 millones de pesos.

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Las Reinas: así es el lujoso rancho de Canelo que vale millones y está a la venta

El rancho Las Reinas cuenta con cuatro mil metros cuadrados de terreno. A diferencia de otras propiedades ostentosas, este espacio fue diseñado para organizar reuniones y disfrutar de momentos de relajación y tranquilidad. La propiedad destaca por sus espacios amplios y sus caballerizas, las cuales reflejan la pasión del tapatío por los caballos. Las Reinas cuenta con múltiples jardines, un salón para realizar eventos y una capilla; así como tres habitaciones y baños completos y nueve caballerizas.

El pugilista puso a la venta el rancho en octubre de 2022 por 29,9 millones de pesos, desde entonces no ha salido del mercado inmobiliario, pues el deportista ha puesto toda una serie de condiciones para el próximo comprador, como conservar la historia del lugar y que la terraza de eventos lleve su nombre.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se medirá ante Christian Mbilli el sábado, 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Ya sea que sintonices el Canal 7 en televisión abierta o accedas a nuestra señal online a través de nuestro sitio web oficial. Si lo prefieres, también puedes disfrutar de la pelea vía streaming en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

El pugilista mexicano llega al combate con un récord profesional de 63 victorias (39 por KO), tres derrotas y dos empates; mientras que el deportista francés cuenta con 29 victorias, cero derrotas y un empate. De sus 29 triunfos, 24 han sido por nocaut.