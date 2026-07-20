Link libre y GRATIS para ver los partidos de la Liga MX que transmitirá Azteca 7 del 20 al 26 de julio del 2026; calendario completo

La emoción y la pasión por el futbol no se detiene y los encuentros de la Liga MX ya están programados para esta semana en Azteca 7. Si quieres disfrutar de lo mejor del futbol gratis en el canal 7, tenemos lo que buscas, pero no te preocupes, también sabemos que muchas veces no es posible verlo en el televisor, así que para que puedas seguir la transmisión en vivo desde tu celular, computadora o tablet, puedes verlo aquí.

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¿Qué partidos ver hoy? Calendario de partidos de la Liga MX del 20 al 26 de julio

Si amas el futbol y quieres saber qué partidos se jugarán hoy y el resto de la semana del 20 al 26 de julio para verlos en vivo y completamente gratis, toma nota:

Liga MX partidos martes 21 de julio 2026

El martes, habrá un partido emocionante que no te puedes perder en la Liga MX:



Toluca vs. Pumas

Horario: 8:45 pm

Liga MX partidos viernes 24 de julio 2026

Para este viernes 24 de julio debes tomar en cuenta que habrá un partido detrás de otro, por lo que te espera un fin de semana para disfrutar.



Tigres vs. Atlético San Luis (Horario: 6:45 pm)

Atlante vs. América (Horario: 6:45 pm)

¿Dónde ver GRATIS los partidos de la Liga MX por Azteca 7?

Si te encuentras disfrutando en la comunidad de tu hogar, puedes ver los partidos de la Liga MX en tu televisión sintonizando el Canal 7 para verlos en vivo completamente gratis. Por otro lado, si estás fuera o lejos de la tele, solo da clic aquí y de inmediato podrás disfrutar en vivo cualquier emisión en tu teléfono, computadora o tablet.