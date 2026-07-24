Link para ver GRATIS el Atlante vs. América, partido de la Liga BBVA México, online y en vivo

Las cosas se están poniendo interesantes en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX, y en esta apertura todo puede pasar. Este viernes 24 de julio nos espera un encuentro entre Atlante vs. América que no te puedes perder, a continuación te daremos todos los detalles para que lo disfrutes por Azteca 7.

Este es el link gratis para ver el partido totalmente gratis, por Azteca 7.

Dónde podrás ver gratis el partido de Atlante vs. América, de la Liga BBVA MX

Además de la liga que te indicamos, recuerda que el partido se transmitirá sin costo por televisión abierta, con Azteca 7. También estará disponible en vivo con Azteca Deportes y mediante la app TV Azteca En Vivo.

La transmisión comienza este viernes 24 de julio exactamente a las 8:50 P.M.; no olvides que tenemos la mejor narración con análisis y comentarios expertos para que disfrutes la Jornada 2 como debe ser.

Azteca 7 transmitirá los partidos del Atlante

El 22 de julio se dio a conocer de manera oficial que la señal de Azteca 7 será la encargada de transmitir los partidos como local del Atlante, en su regreso a la primera división durante el Torneo de Apertura 2026. Se trata de una alianza activa entre TV Azteca y el equipo con más de 110 años de historia.

Lo que debes saber del partido del Atlante vs. América en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX

La semana pasada, en la Jornada 1, el Atlante inició el Torneo de Apertura con una derrota ante el Necaxa, con un marcador de 2-1. Por parte del equipo contrario anotaron goles el delantero Julián Carranza y Miguel Pedroza; en el Atlante, la única anotación fue de Eugenio Pizzuto.

Por su parte, el América tuvo su primer triunfo en la Jornada 1, ante el Querétaro y con un marcador de 1-0. Aquí, la anotación fue de Isaías Violante.

Esta vez, para la Jornada 2, ambos equipos se enfrentan en el Estadio Banorte, en CDMX.