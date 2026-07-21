Link libre y gratis para ver el Toluca vs. Pumas, partido de la jornada 2 de la Liga BBVA MX, online y en vivo

Comienza la jornada 2 de la Liga BBVA MX y este martes 21 de julio nos espera un interesante encuentro entre Toluca vs. Pumas, programado para llevarse a cabo en el Estadio Nemesio Diez, en el Estado de México. A continuación te daremos los detalles para que puedas disfrutarlo por Azteca 7.

Este es el link gratis para ver el partido totalmente gratis, con Azteca 7.

Dónde podrás ver gratis el partido de Toluca vs. Pumas, de la Liga BBVA MX

Además del link que te indicamos, recuerda que el partido se transmitirá sin costo por televisión abierta, con Azteca 7. También estará disponible con Azteca Deportes y mediante la app TV Azteca En Vivo.

La transmisión comienza en punto de las 8:50 P.M.; recuerda que contamos con la mejor narración, comentarios y análisis de cada partido de la Liga BBVA MX.

Lo que debes saber antes del partido Toluca vs. Pumas

El Deportivo Toluca comienza esta jornada 2 en la tercera posición de la tabla general de la Liga BBVA MX. El sábado 18 de julio tuvo un triunfo contra Guadalajara; en el Estadio Akron se impuso con un marcador de 2-0, tras anotaciones de Ernesto Vega y Jesús Gallardo. En la tabla general queda por debajo de Pachuca y Tijuana.

Por su parte, Pumas se encuentra en la última posición de la tabla (número 18). El 18 de julio perdió en su casa, el Estadio Olímpico Universitario, ante el Pachuca; el marcador fue de 3-0, con un gol de Elías Montiel y 2 de José Rondón.

Todavía falta muchísimo por ver de ambos contrincantes, puesto que los 18 equipos de la liga han jugado apenas un partido en la apertura de la temporada.

Qué partidos de la jornada 2 se transmitirán por Azteca 7

Además del Toluca vs. Pumas, estos son los partidos que podrás disfrutar totalmente gratis con Azteca 7 y que no te puedes perder.

