Nuevo giro en el caso: Hijo de Fishman queda libre tras señalamientos por la muerte del réferi conocido como “El Búho”; esto pasó

En los últimos días el caso del luchador conocido como Hijo de Fishman ha consternado a los seguidores de la lucha libre mexicana, pues durante una función en el estado de Hidalgo, este le aplicó un martinete a Gerardo Guzmán Pineda, mejor conocido dentro del circuito como “El Búho”; y lamentablemente, este nunca más pudo volver a incorporarse, perdiendo la vida momentos después.

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Para sorpresa de muchos, el luchador implicado en el caso ha quedado en libertad luego de que este acto fuera señalado como un posible homicidio culposo, dejando una gran cantidad de dudas sobre qué pasará con este caso.

¿Por qué el luchador Hijo de Fishman salió de la cárcel?

Las primeras versiones sobre los hechos, señalan que el luchador de 36 años habría quedado en libertad luego de haber llegado a un acuerdo reparatorio y de una reparación del daño con la familia de Gerardo Guzmán Pineda, así se dio a conocer este viernes tras casi dos días de los hechos.

Dentro del mismo video, la defensa legal del Hijo de Fishman explicó que no hubo necesidad de ir más allá del proceso, dando por culminado el caso; además se dio a conocer que en los próximos días darán una conferencia de prensa para esclarecer lo sucedido aquella noche del 6 de octubre para evitar todo tipo de especulaciones.

¿Qué pasó en la lucha del Hijo de Fishman?

De acuerdo con la información revelada, el pasado martes 6 de octubre, el Hijo de Fishman se encontraba ofreciendo una lucha estelar en el Deportivo 11 de Julio en Mineral de la Reforma, Hidalgo y en cierto momento de su encuentro, este le habría aplicado una llave de lucha que está "prohibida" al réferi de 75 años.

Tras este movimiento, el réferi no volvió a reincorporarse y momentos después fue declarado muerto en el lugar, dejando todo tipo de reacciones ante un público atónito. Momentos después el luchador fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, aunque al parecer, este caso ya habría sido resuelto por su equipo legal.