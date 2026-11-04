Última Hora: Muere a los 83 años Carlos Albert, leyenda del futbol mexicano y del Necaxa

Este martes 03 de noviembre se dio a conocer la muerte de uno de los futbolistas más destacados de todo México, pues el mítico zaguero del Necaxa, Carlos Albert Llorente partió a la edad de 83 años dejando un gran legado en el balompié de nuestro país.

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Además de militar en el Necaxa en un de sus mejores épocas, Carlos jugó para la Selección de México, con quien disputó los Juegos Olímpicos de Tokyo de 1964 y los Juegos Panamericanos de Canadá 1967.

Muere Carlos Albert Llorente

Además de ser un futbolista destacado, Albert incursionó en la televisión mexicana, siendo figura en programas dedicados al futbol, siendo narrador, comentarista y analista, de ahí de donde se destaca su participación en seis Copas del Mundo (de 1978 a 2002).

Su pasión por el deporte lo impulsó a ir más allá de la televisión e incluso tuvo un paso por la radio así como por la prensa escrita, siendo una de las figuras futbolísticas más singulares del pasado como hasta hace unos años, exponiendo siempre su perspectiva.

¿Cuál fue la carrera de Carlos Albert Llorente?

Durante 10 años jugo para el Necaxa como defensa central y este fue el único equipo local para el que militó en toda su carrera, en donde sus buenas actuaciones le valieron para formar parte de la Selección Nacional de México en diversas ocasiones.

Representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokyo en el año de1964, en donde lamentablemente no pudo pasar de la primera ronda, aunque pocos años más tarde llegaría su revancha vestido de verde, pues consiguió uno de los primeros campeonatos internacionales para nuestro país.

Fue campeón panamericano en Winnipeg durante la celebración de los Juegos Panamericanos de 1967 en donde el combinado nacimiento derrotó 4-0 a Bermudas en el tiempo de prórroga, por lo que ha sido de los pocos futbolistas de nuestro país que ha conseguido un título internacional.