Muere esposa de leyenda del FC Barcelona tras batalla contra dura enfermedad, esto pasó:

Este miércoles 16 de septiembre el futbol internacional se ha vestido de luto, pues se dio a conocer que anoche falleció Bartina Koeman, la esposa de la leyenda del FC Barcelona Ronald Koeman a los 65 años de edad, consternando a la comunidad deportiva de todo el mundo.

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La triste noticia fue compartida por el mismo exfutbolista neerlandés y su familia a través de sus redes sociales, donde con una emotiva despedida, Ronald y sus hijos en conjunto escribieron lo siguiente:

“Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita”.

¿Qué le pasó a la esposa de Ronald Koeman?

Se sabía que Bartina Koeman fue diagnosticada con cáncer de mama crónico en el año 2010, quien tras un largo proceso tuvo varias recaídas y aunque logró sobrellevar la enfermedad por varios años, finalmente la recaída que tuvo en 2023 se complicó más de lo esperado en estos últimos años.

Si bien, Bartina fue consistente con su tratamiento e incluso este proceso inspiró y motivó a su familia a luchar por sus sueños, aunque Ronald abandonó su puesto como entrenador de la Selección de Países Bajos para estar más cerca de ella frente a esta terrible enfermedad terminó por arrebatarle la vida el martes 15 de septiembre.

¿Quién fue Bartina Koeman?

Bartina fue una reconocida empresaria en los Países Bajos, además de que manejaba su propia línea de cosméticos y cuidados de la piel, lo que la convirtió en una figura destacada en su país en las últimas décadas.

Estuvo junto a Ronald Koeman por más de 40 años, figurando en gran parte de la trayectoria del futbolista leyenda del FC Barcelona y en su etapa como director técnico y juntos formaron una gran familia, donde tuvieron tres hijos.