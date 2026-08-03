Luto en la UFC: Querido peleador peso mosca muere de manera repentina, esto es lo que se sabe

Este lunes la Ultimate Fighting Championship, mejor conocida como UFC dio a conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de uno de los peleadores de artes marciales mixtas peso mosca más queridos, conmocionando al mundo del deporte, pues se trata del brasileño Allan Nascimento.

De acuerdo con primeros reportes, el brasileño falleció en su domicilió esta mañana del 03 de agosto, dejando un gran legado dentro del octágono y sus miles de seguidores, siendo que este se había mantenido bastante activo en los últimos años dentro de los enrejados.

¿De qué murió Allan Nascimento?

La empresa estadounidense confirmó que el deceso del peleador fue debido a un ataque al corazón mientras dormía y aunque servicios médicos de emergencia arribaron a su domicilio, estos no pudieron hacer nada para lograr reanimarlo.

Por ahora su familia se ha mantenido reservada respecto al tema, aunque la empresa de peleas ya se ha pronunciado al respecto en un comunicado:

“Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue hallado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, se confirmó su fallecimiento allí mismo.

Nuestras oraciones y más sinceras condolencias acompañan a la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en estos momentos increíblemente difíciles”.

De momento no se sabe si el peleador habría enfrentado problemas cardiacos anteriormente, por lo que los demás detalles sobre se han mantenido a la espera de más pruebas.

¿Quién fue Allan Nascimento y cuál fue su record?

Este peleador nacido en São Paulo, Brasil fue conocido como “Puro Osso” y desde temprana edad se consolidó en las artes marciales mixtas e incluso consiguió el cinturón negro en Kiu-Jitsu Brasileño, disciplina en la que pocos logran destacar.

Nascimento compitió dentro del circuito profesional en la división de peso mosca y consiguió un gran récord en las artes marciales mixtas de 22 victorias contra 7 derrotas, mismas que le bastaron para ganar reconocimiento en todo el mundo, sobre todo por su gran estilo de pelea.

