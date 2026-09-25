AL MOMENTO: Confirman la muerte de una de las leyendas de la lucha libre mexicana

Este viernes se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de uno de los luchadores más emblemáticos de todo México, pues Baby Face falleció a la edad de 79 años, dejando un gran legado dentro del deporte y espectáculo en nuestro país.

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Su estilo y técnica le valieron para ganarse el cariño del público mexicano, pues por 30 años fue una personalidad que función a función lo dejaba todo, entregando combates de antología en una de las mejores épocas de la lucha libre en México.

¿Quién fue el luchador Baby Face?

José Guadalupe Fuentes, cuál era su verdadero nombre, dio vida al legendario Baby Face, quien bajo ese manto hizo historia dentro de México, Estados Unidos e incluso Japón, consagrándose como una de las leyendas de la lucha libre mexicana.

Baby Face fue uno de los luchadores más emblemáticos y populares durante los 70’s, 80’s y gran parte de los 90’s, teniendo una carrera extensa así como peculiar, pues todos sus fans lo seguían por su estilo único dentro del cuadrilátero y personalidad efusiva.

Por poco más de 30 años este luchador tuvo feudos con todo tipo de superestrellas de la lucha libre mexicana como el Perro Aguayo, Brazo de Oro, El Texano, El Villano III e incluso Latin Lover.

¿De qué murió el luchador mexicano Baby Face?

Por ahora no se han revelado de manera pública los detalles sobre el fallecimiento de José Guadalupe Fuentes, aunque se espera que en los próximos días su familia o personas cercanas compartan con sus seguidores más detalles sobre esta triste pérdida.

En sus últimos años, Baby Face se dedicaba a su negocio de arroces estilo japones, el cuál él mismo atendía, el cuál también era un punto de encuentro para sus seguidores y demás fanáticos de la lucha libre, pues los platillos contaban con temática de este deporte.