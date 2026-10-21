Muere a los 37 años Allen Bailey, exjugador de los Kansas Chiefs de la NFL quien jugó con Patrick Mahomes

La NFL se ha vestido de luto este miércoles 21 de octubre, pues se confirmó que Allen Bailey, una de sus figuras más célebres falleció el martes pasado a la edad de 37 años, dejando conmocionada a la comunidad deportiva y sobre todo a la del futbol americano, ya que era uno de los defensores más reconocidos por la afición.

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También conocido como “Hulk”, Allen Bailey fue uno de los jugadores más queridos dentro del máximo circuito del futbol americano, teniendo paso por los Kansas Chiefs y Atlanta Falcons, ganándose un lugar dentro de los linieros defensivos más aguerridos de los últimos años.

¿Quién era Allen Bailey?

Desde su juventud destacó en el futbol colegial, siendo que su paso por la Universidad de Miami lo posicionó como uno de los jugadores defensivos con mayor proyección a futuro, por lo que desde su debut en la NFL logró llamar la atención de la liga con su imponente físico, ya que medía 1,91 metros y pesaba 131 kilos, ganándose el apodo de “Hulk”.

El equipo que lo seleccionó en el Draft fueron los Kansas Chiefs en 2011, donde compartió equipo con Patrick Mahomes por poco más de un año.

Tras siete temporadas Allen fue traspasado a los Atlanta Falcons, donde logró mantenerse dos temporadas, aunque finalmente aquí encontró su retiro en el 2021, alejándose de los terrenos de juego.

¿De qué murió el jugador de la NFL Allen Bailey?

Según el medio estadounidense TMZ habría sido su esposa quien encontró al exjugador de los Kansas Chiefs sin vida en su casa de Florida, o de momento esa es la primera información compartida, siendo su hermano Alford Bailey Jr. quien revelara estos detalles.

Aunque no hay información oficial que revele más detalles sobre la causa de muerte del exjugador profesional, su familia especula que podría ser debido a causas naturales, aunque nada de esto se ha confirmado y la investigación apenas está por iniciar.

