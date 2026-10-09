Luto en el basquetbol de Estados Unidos: Muere leyenda de Los Ángeles, su vida inspiró una película de Disney

Este viernes 09 de octubre se dio a conocer sobre el fallecimiento de una de las pioneras del baloncesto femenil moderno, pues se confirmó que Heidi Burge partió a la edad de 54 años, dejando un gran legado y un camino cimentado para las futuras generaciones.

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Su historia marcó a más de una generación, pues Heidi junto a su hermana gemela, Heather ostentaron el récord Guiness de “las gemelas más altas del mundo” por varios años e incluso la habilidad de estas inspiró a la película de Disney “Double Teamed” (Gemelas en cancha).

¿Quién fue la jugadora de basquetbol Heidi Burge?

Midiendo 1.96 metros, Heidi tuvo un notable paso por el baloncesto colegial gracias a su habilidad con el balón, siendo un ala/pivot que enseguida llamó la atención de la universidad de Virginia, escuela con la que ganó tres campeonatos nacionales.

Con un talento sobresaliente, Heidi tuvo que emigrar de los Estados Unidos para poder dedicarse de manera profesional al baloncesto, teniendo un gran paso por Francia, Hungría, Italia y Grecia hasta el año de 1997 que regresó a Estados Unidos, cuando se formó oficialmente la WNBA (Women's National Basketball League).

En dicha liga le valieron para jugar en Los Angeles Sparks y las Washington Mystics, aunque lamentablemente tuvo que alejarse de las duelas en el año 2000 debido a las lesiones de espalda que sufría.

¿De qué murió la jugadora Heidi Burge?

Lamentablemente, Burge falleció el pasado lunes 5 de octubre debido a la glioblastoma de grado 4, un tipo de cáncer cerebral agresivo con el que batalló por todo un año, dejando un gran legado dentro del deporte femenil.

Tan solo el pasado 17 de octubre de 2025 había sido diagnosticada y tras resecciones tumorales, radioterapias y quimioterapias había conseguido una remisión aunque los tumores reaparecieron en julio de este año y desde septiembre estuvo en cuidados intensivos.