Del box a la gran pantalla: ¿Qué es “Manos de anhelo”? El documental que expone al deporte Tzotzil

A nivel mundial, México es catalogado como semillero de grandes boxeadores, quienes han sobresalido en encuentros de todo tipo y todos los pesos, consagrando a la nación como gran exponente de este deporte. Koviletik tax chpich ontonal (Manos de anhelo) se presenta como un largometraje documental dirigido por la cineasta Mayra López Díaz, quien lleva a la gran pantalla la historia y el crecimiento de la boxeadora tzozil conocida como "La Silenciosa".

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¿Qué es Koviletik tax chpich ontonal (Manos de anhelo)?

Bajo la dirección de cienasta Mayra López Koviletik tax chpich ontonal o, por su traducción, “Manos de anhelo". Sigue la última pelea de la boxeadora Tzozil “La Silenciosa", quien regresa a su tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para disputar su combate de despedida. Dentro del documental se puede ver la lucha de la deportista por romper con los roles de género y tradiciones arraigadas dentro de su familia, transformando la obra en un encuentro íntimo entre las raíces, el pasado, la sanación y el deporte.

El documental de la cineasta Mayra López fue seleccionado dentro de la octava convocatoria del Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del IMCINE.

¿Cuándo se podrá ver el documental?

Es importante señalar que actualmente el documental documental se encuentra dentro de la etapa de escritura y desarrollo del guion, por lo que será solo cuestión de tiempo para que el producto final pueda llegar a circuitos de cine o plataformas de streaming dedicadas a la difusión de cine de comunidad.

¿Qué es el cine de comunidad?

Dentro del amplio espectro de la cinematografía, el cine de comunidad o comunitario es una forma de creación en donde los procesos colaborativos impactan de manera importante dentro del desarrollo del proyecto, pues los habitantes locales suelen participar de manera activa para documentar su realidad.