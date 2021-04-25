¿Estás listo para desfilar por la alfombra roja de los Oscar?

La Academia de Cinematografía lanzó un challenge con el que podrás unirte al desfile de luminarias por la alfombra roja más vista de todo el mundo, así que, prepara tus mejores galas y lúcete ante las cámaras.

Por primera vez en la historia de los premios Oscar, se hizo extensiva la invitación para que todos los fanáticos de esta gran celebración, se unan al desfile de luminarias por la alfombra roja.

A través del #5GOscars, la Academia de Cinematografía estará reuniendo los mejores y más divertidos looks de alfombra roja de los fanáticos y espectadores que decidan sumarse a esta glamourosa fiesta.

Hay más cosas que ocurren por primera vez en esta entrega de los Oscar, da clic y entérate de TODO.

Los looks serán seleccionados y mostrados en redes sociales de los Oscar, así que, prepara tu traje, tu mejor vestido, y luce espectacular para desfilar por la alfombra roja, como lo hacen las más aclamadas estrellas de Hollywood, pues, los reflectores y las cámaras podrían estar apuntando hacia ti.

Sin duda, la Academia de Cinematografía está apostando por hacer de la gala 93 de los Oscar, una de las más interactivas y sensoriales, y por supuesto, las redes sociales no podían quedar fuera de esta gran celebración.

Te contamos aquí, todo sobre "la película" en la que convertirán la gala 93 de los premios Oscar.

Vive todo el glamour, y disfruta de la gran celebración de los premios Oscar a las 6 p.m. por Azteca 7 y no pierdas ningún detalle.