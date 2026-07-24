Marc Cucurella revela la EMOTIVA razón por la que no se corta el pelo y por qué es importante teniendo un hijo: “Si algún día me olvida, al menos pueda reconocerme por mi pelo”

No cabe duda que luego de que la Selección Española resultara la gran ganadora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ los futbolistas de esta escuadra han tenido todos los reflectores sobre ellos, en particular uno de ellos, quien ha sobresalido por tener una cabellera larga y ondulada; así es, estamos hablando de Marc Cucurella, futbolista con el número 22. Sin embargo, recientemente dió a conocer la razón por la que no piensa cortar su pelo.

¿Por qué razón no se corta el pelo Marc Cucurella , futbolista de la Selección Española?

El destacado deportista español, Marc Cucurella, quien también juega como defensa en el Real Madrid, reveló que desde pequeño su madre decidió dejarle el pelo largo para poder identificarlo en la cancha ya que entre tantos pequeños podría ser difícil, algo que con el paso de los años el jugador decidió mantener y que hoy en día es un distintivo de su marca personal. Sin embargo, a pesar de ello hay una razón aún más fuerte por la que no podría cortar su melena con rizos ondulados y es que esta se debe a que es padre de un pequeño con trastorno del espectro autista (TEA), algo que sin duda ha hecho que enfrente grandes retos fuera de la cancha; es decir, como padre de familia.

De acuerdo con las declaraciones del futbolista a su hijo Mateo le gusta el pelo que él mantiene por lo que ha decidido mantenerlo igual, “Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta. Para que, si algún día me olvida, al menos pueda reconocerme por mi pelo” fue parte de la declaración que hizo el destacado jugador español, misma que ha conmocionado a todo el mundo ya que Cucurella ha mostrado su faceta más vulnerable, reconociendo que la condición que su hijo padece lo afecta en muchos sentidos ya que incluso ha expresado que le gustaría no tener dinero con tal de que su pequeño estuviera sano.

¿Quién es la pareja de Marc Cucurella, futbolista de la Selección Española?

Claudia Rodríguez es la pareja de Marc Cucurella, misma que es una reconocida creadora de contenido quien ha destacado en otras áreas como el diseño de modas y en el ballet. Actualmente cuenta con más de medio millón de seguidores en instagram, red social en la que comparte todo lo relacionado a estilo de vida. Hoy en día tiene 26 años de edad así como 3 hijos junto al futbolista Marc Cucurella; Mateo, Río y Bella. La influencer y el deportista se conocieron durante su adolescencia y actualmente llevan más de 9 años juntos.