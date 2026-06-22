El link libre y GRATIS para ver partidos del Mundial 2026, esta semana del 22 al 27 de junio por Azteca 7

¡Las sorpresas no paran en el campo! Llegó otra emocionante semana para vivir la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo mejor de todo es que la podrás disfrutar en vivo y completamente gratis. Si ya tienes todo listo para emocionarte y aferrarte al filo de tu asiento con todo lo que se viene, aquí te dejamos el link LIBRE y GRATIS al sitio oficial de Azteca 7. Además, te recordamos que puedes disfrutarlo también en televisión abierta a través del Canal 7 de televisión abierta.

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¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrán ver gratis en Azteca 7?

La emoción del futbol está más viva que nunca y, si ya estás listo para vivir toda la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, prepárate. Esta semana del 22 al 27 de junio se vienen varios partidos que definirán el rumbo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay buenas noticias, pues varios los podrás ver EN VIVO y GRATIS en compañía de los mejores narradores de México y el mundo.

Partido Noruega vs. Senegal Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Lunes 22 de junio de 2026

: Lunes 22 de junio de 2026 Hora: 6:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Colombia vs. República Democrática del Congo Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Martes 23 de junio de 2026

: Martes 23 de junio de 2026 Hora: 8:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Chequia vs. México Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Miércoles 24 de junio de 2026

: Miércoles 24 de junio de 2026 Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Ecuador vs. Alemania Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Jueves 25 de junio de 2026

: Jueves 25 de junio de 2026 Hora: 2:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Uruguay vs. España Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Viernes 26 de junio de 2026

: Viernes 26 de junio de 2026 Hora: 6:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Panamá vs. Inglaterra Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Sábado 27 de junio de 2026

: Sábado 27 de junio de 2026 Hora: 3:00 pm, tiempo del centro de México

Partido Colombia vs. Portugal Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fecha : Sábado 27 de junio de 2026

: Sábado 27 de junio de 2026 Hora: 5:30 pm, tiempo del centro de México

¿Qué podemos esperar de los partidos de la semana del 22 al 27 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Llegó la semana definitiva para varios de los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta semana todos los equipos buscarán dejarlo todo en el campo de juego para lograr llegar a la siguiente ronda. Este evento nos ha regalado grandes sorpresas, partidos emocionantes y grandes jugadas. Recuerda que, si no te quieres perder ni uno solo de los partidos y disfrutar de los mejores comentarios y análisis del deporte, debes dar clic aquí.