Confirman la muerte de atleta mexicano Mario Torruco tras desvanecerse durante competencia de Fitness Funcional; esto se sabe

Recientemente el deporte mexicano se ha vestido de luto, pues se ha confirmado que el querido atleta Mario Torruco falleció el pasado miércoles 28 de octubre luego de participar en la competencia iF3 Masters World Championship 2026 de fitness funcional el cuál se disputaba en Aruba, donde se encontraba representando a nuestro país.

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De acuerdo con las primeras versiones recabadas, Mario se encontraba en la primera prueba de la competición, la cuál consistía en una carrera de dos kilómetros en la zona de las ruinas de Bushiribana cuando el mexicano sufrió un desvanecimiento tras una terrible descompensación, de la cuál, lamentablemente no se pudo recuperar partiendo a la edad de 30 años.

¿Qué pasó con Mario Torruco, el atleta que murió en Aruba?

Tras haberse desvanecido el pasado viernes 23 de octubre se sabe que fue llevado al Hospital Hoduber y aunque por algunos momentos el mexicano mostró algunos signos de mejoría e incluso se menciona que habría recibido el alta médica, pronto comenzó a deteriorarse debido a fallas en el hígado y riñones, lo que finalmente le arrebató la vida.

De acuerdo con su pareja sentimental, se cree que sus órganos comenzaron a fallar luego de que el atleta fue inducido en coma, siendo que el día martes su corazón dejó de funcionar, dejando algunas inconsistencias dentro de su partida que a día de hoy no se han esclarecido, sobre todo por parte de los organizadores, pues se ha denunciado que en cuanto se desvaneció, este no tuvo atención médica inmediata.

¿Quién era Mario Torruco?

En los últimos años, Mario Torruco destacó por ser un atleta y coach de fitness funcional, así como crossfit y calistenia, ganando gran popularidad sobre todo en el Estado de Puebla y Tabasco; además de que se le atribuye su labor como difusor de cultura, siendo una personalidad destacada en Puebla.

Piden ayuda para la repatriación de Mario Torruco

Tras su lamentable partida, personas cercanas a Mario han señalado algunas inconsistencias en cómo fue que recibió atención médica e incluso se menciona sobre la falta de garantías por parte de la competencia y demás organismos, por lo que se ha pedido una cooperación voluntaria para ayudar a que su cuerpo regrese a México.