Fecha y hora EXACTA para ver el pesaje de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mballi, y cómo verlo online

Si no quieres perderte la ceremonia de pesaje de Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, debes saber que se llevará a cabo este próximo viernes 30 de octubre del 2026 en punto de las 12:00 horas del mediodía, tiempo del centro de México. Recuerda que puedes seguir todo el proceso de pesaje y disfrutar de la pelea completamente GRATIS y en directo por las diferentes señales digitales y abiertas de Azteca 7.

Ahora lee: OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el pesaje entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Mballi; así podrás verlo en vivo

¿Hora exacta para ver el pesaje de Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli previo a la gran pelea?

La ceremonia de pesaje previo a la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli permitirá a los aficionados conocer el peso oficial de ambos boxeadores, antes del enfrentamiento por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Toma en cuenta que el pesaje comenzará en punto de las 12:00 del mediodía, horario del centro de la Ciudad de México, y será en ese mismo horario que podrás seguir la transmisión GRATIS y en DIRECTO por la señal abierta y digital de AZTECA 7 dando clic aquí.

¿Dónde ver GRATIS el pesaje de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli?

Los aficionados al boxeo podrán seguir tanto el pesaje como la pelea a través de las señales, tanto abiertas como digitales y oficiales de TV Azteca.

Los aficionados podrán seguir el pesaje a través de las señales y plataformas oficiales de TV Azteca. Estas son las opciones anunciadas:



Televisión abierta: Azteca 7.

Internet: Sitio oficial de TV Azteca.

Transmisión en vivo: Azteca 7 Especiales EN VIVO.

Redes sociales: cuentas oficiales de Azteca Deportes y Azteca 7.

Toma en cuenta que de manera oficial la transmisión tanto del pesaje como de la pelea se transmitirá totalmente GRATIS y en directo por los canales oficiales de Azteca 7.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: ¿cuándo es la pelea?

Toma en cuenta que el programa está programado de manera oficial para este sábado 31 de octubre del 2026, dentro del Riad, Arabia Saudita, sede en donde “Canelo” buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del CMB frente a Mbilli, quien llega como campeón de la división. Además, la esperada cartelera contará con otros grandes peleadores mexicanos como Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso, quienes buscarán consagrar su camino dentro del boxeo.