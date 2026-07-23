ÚLTIMA HORA: Muere futbolista en pleno inicio de la temporada por un paro cardiorrespiratorio

La industria del fútbol se encuentra de luto. Muere el futbolista uruguayo Bruno Betancor. El deportista perdió la vida a los 22 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en pleno inicio de la temporada, así lo dio a conocer el Deportivo Italiano a través de un breve comunicado vía redes sociales:

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“Desde DEPORTIVO ITALIANO queremos informar que nuestro jugador, si nuestro jugador BRUNO BENTANCOR o mejor conocido como BOLA, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio” se lee en el escrito. “BOLA vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo, y en todos los corazones de este club, tu club DEPORTIVO ITALIANO QDEP (33), y como dirías vos primo, Bola, hay que ver”. finaliza el escrito.

¿Quién fue Bruno Betancor, el futbolista uruguayo que murió por un paro cardiorrespiratorio?

Con tan sólo 22 años, Bruno Betancor ya contaba con una trayectoria considerable en la industria del balompié. El deportista, que solía desempeñarse como delantero, se formó en las divisiones inferiores de Fénix. Para 2022, llegó a Peñarol, donde hizo su debut en Primera División bajo la dirección de Alfredo Arias. Durante su paso por el Peñarol, disputó un total de 14 encuentros.

Posteriormente, se anunció su préstamo al Everton de la Primera División de Chile. No obstante, el futbolista optó por dejar el conjunto para incorporarse a la escuadra de Rentistas de la Segunda División de Uruguay. Para enero de 2025, llegó al Club Atlético Cerro, equipo con el que volvió a la máxima categoría del fútbol uruguayo. No obstante, tiempo después decidió integrarse al Deportivo Italiano, equipo que dio a conocer la noticia de su lamentable deceso.

El mundo del fútbol reacciona a la muerte de Bruno Betancor

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento del futbolista, diversos clubes expresaron su más sentido pésame a su familia, amigos y seres cercanos. El Club Atlético Peñarol escribió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año”, mientras que el Club Atlético Cerro manifestó sus “más sinceras condolencias a familiares, amigos y afectos cercanos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”.

El Centro Atlético Fénix también recordó el paso del futbolista por su plantel y compartió sus “más sinceras condolencias”. Descanse en paz, Bruno Betancor.