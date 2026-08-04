Muertes internacionales del espectáculo

-
Muere Katsushi Murakami, creador de legendarios mechas de la época dorada del anime y tokusatsu a los 83 años
El mundo del anime y el tokusatsu está de luto luego de que se confirmara la muerte de uno de los grandes diseñadores de mechas, Katsushi Murakami.
-
ÚLTIMA HORA: Muere querida actriz de Spider-Man: No Way Home a causa de un derrame cerebral
La intérprete falleció después de que su familia tomara una difícil decisión tras el grave diagnóstico.
-
Luto en la UFC: Querido peleador peso mosca muere de manera repentina, esto es lo que se sabe
Esto es lo que se sabe sobre el caso del peleador que ha conmocionado al mundo del deporte:
Conecta