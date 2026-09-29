Muere joven boxeador mexicano de 23 años tras ataque armado; estaba invicto

Este martes el mundo deportivo se viste de luto al confirmarse la muerte del boxeador mexicano Emiliano Caballero. La joven promesa de 23 años apenas comenzaba a tomar fuerza en su carrera, Sin embargo, quedó interrumpida de manera trágica.

El púgil perdió la vida durante la madrugada del 25 de septiembre tras ser atacado con un arma de fuego dentro de un domicilio ubicado en Toluca, Estado de México. El joven se encontraba preparándose para disputar su quinta pelea profesional.

¿Quién era Emiliano Caballero?

Emiliano Caballero llevaba aproximadamente año y medio como boxeador profesional. Durante sus primeros cuatro combates consiguió un récord de cuatro victorias y ninguna derrota, incluyendo dos triunfos por nocaut en el primer round.

Antes de dar el salto al profesionalismo, también tuvo participación en el boxeo amateur y consiguió la Copa Estado de México. Su trayectoria comenzaba a proyectarse fuera del país, pues existía la posibilidad de que representara a México en España durante 2027. Además de ir forgando su carrera dentro del deporte, Caballero cursaba los últimos semestres de la licenciatura en Derecho.

¿De qué murió Emiliano Caballero?

Emiliano Caballero murió a consecuencia de los impactos del arma de fuego que recibió durante el ataque directo. Según reportes estos hechos se registraron aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 25 de septiembre en un domicilio ubicado en Toluca.

Hasta el momento, circulan versiones que indican que varios hombres armados ingresaron al inmueble donde se encontraba Caballero y preguntaron por una persona identificada con el alias de “El Mesitas” y después de que personas les indicaran que no había nadie ahí viviendo con ese apodo comenzaron con la agresión contra el boxeador.

Una de las líneas de investigación apunta a que los agresores presuntamente buscaban a otra persona y que Emiliano habría sido víctima de una confusión. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Asimismo, no se ha registrado la detención de las personas involucradas así como el motivo del crimen.