Muere famosa futbolista de 20 años al intentar cruzar nadando la costa

El mundo del deporte se despide de la futbolista marroquí Faten Ben Omar El Azizi, de 20 años, quien murió el sábado 1 de agosto tras intentar cruzar nadando desde Fnideq, Marruecos, hasta Ceuta, territorio español ubicado en el norte de África. Esto sucede en medio de una crisis migratoria y fue confirmado por la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP). Ella era considerada una de las jóvenes promesas del futbol femenil en Marruecos. Algunos usuarios expresan en redes sociales que esta noticia duele e impacta más, pues todo sucedió con ella buscando una mejor vida en otro lugar.

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¿Quién era Faten Ben Omar El Azizi?

Faten Ben Omar El Azizi formaba parte del Moghreb Atlético de Tánger, uno de los clubes más importantes del futbol femenil marroquí. En su país la verían como una joven promesa del deporte gracias a su talento y desempeño dentro del campo, por lo que su muerte ha generado un profundo impacto entre compañeras, entrenadores y aficionados.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

De acuerdo con medios locales, la joven tenía planeado cruzar nadando desde Fnideq hacia Ceuta, una ruta utilizada por migrantes que buscan ingresar a territorio español. Desafortunadamente, presentó una serie de dificultades con la corriente antes de llegar a la costa, perdiendo la vida en el intento. Ella es una más de las miles de personas que han muerto intentando recorrer esta peligrosa ruta marítima en medio de la actual crisis migratoria.

Una pérdida que enluta al futbol marroquí

El futbol marroquí despide a una de sus jóvenes promesas; su historia también se convierte en un recordatorio de las difíciles circunstancias que viven muchas personas en esta región, además de un recordatorio de lo peligroso que es intentar esta hazaña.

