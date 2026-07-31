Spider-Man: Brand New Day rompe el récord de Avengers: Endgame: ¡Ya es el mayor estreno en la historia!

¡El Hombre Araña se consolida como el superhéroe más querido de todos los tiempos! La nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, “Spider-Man: Brand New Day” hace historia al convertirse en la película con más entradas vendidas en Estados Unidos antes de su estreno, superando con creces a “Avengers: Endgame”; largometraje que poseía el récord con $60 millones de dólares en preestrenos. No obstante, este ahora le pertenece al héroe arácnido de Queens con 72 millones de dólares en taquilla.

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‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ has earned $74.5M in domestic previews.



Biggest box office preview number OF ALL TIME, passing ‘Avengers: Endgame’. pic.twitter.com/ysBgvU2ZXi — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 31, 2026

“Spider-Man: Brand New Day” podría recaudar más de 100 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno

Esta cifra es tan sólo una parte de lo que podría recaudar la cinta, pues proyecciones apuntan a que “Spider-Man: Brand New Day” logrará más de 100 millones de dólares durante su primer fin de semana de estreno, tan sólo en Estados Unidos. Cabe mencionar que esta hazaña sólo ha sido lograda por otras cinco películas más:



Avengers: Endgame: 157,4 millones de dólares

157,4 millones de dólares Spider-Man: No Way Home: 121,96 millones de dólares

121,96 millones de dólares Star Wars: The Force Awakens: 119,1 millones de dólares

119,1 millones de dólares Avengers: Infinity War: 106,3 millones de dólares

106,3 millones de dólares Star Wars: Last Jedi 104,6 millones de dólares

¿Será que la nueva película del superhéroe arácnido también supere el récord de Endgame, convirtiéndose en el estreno más grande en la historia? Por ahora, no queda más que esperar.

¿De qué trata “Spider-Man: Brand New Day”?

“Spider-Man: Brand New Day” se sitúa después de un hechizo que hace que Peter Parker sea completamente olvidado por sus seres queridos, por lo que nos muestra a un chico solitario, mientras que su faceta como superhéroe se enfrenta a una nueva red de criminales:

“Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera, manteniendo a salvo la ciudad de Nueva York. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo, hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio”, se lee en la sinopsis oficial de la película.

|Crédito: Buena Vista International

Calificación de “Spider-Man: Brand New Day” en Rotten Tomatoes

“Spider-Man: Brand New Day” debutó en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en críticas y reseñas de cine y televisión, con un 90% de aceptación por parte de la crítica y un 98% por parte de la audiencia. ¿Será esta una de las mejores películas del superhéroe de Marvel? ¡Descúbrelo en la gran pantalla!