Anuncian nueva serie limitada de ‘CLUELESS'; posible fecha de estreno y todo sobre el regreso de Alicia Silverstone

'CLUELESS' fue una comedia estadounidense que marcó toda una generación de jóvenes en 1995, la trama nos cuenta la vida adolescente de Cher Horowitz en Beverly Hills. Después de una larga espera, los fanáticos han sido sorprendidos por el lanzamiento de una serie limitada.

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Aunque la serie sigue en proceso de planeación y producción, ya se han dado a conocer algunos detalles sobre el nuevo lanzamiento. Por esa razón te detallaremos todo lo que se sabe sobre la posible fecha de estreno y si formará parte del cast la emblemática Alicia Silvertone.

¿Cuándo se estrena Clueless?

Fue Paramount+ quien se ha encargado de anunciar el lanzamiento de 'CLUELESS', una serie limitada que toma la historia adaptada a la actualidad.

Una gran noticia para los fanáticos de la serie juvenil, en especial cuando ya se había anunciado la continuación desde el 2025, pero fue un proyecto que se canceló.

Por suerte, después de una larga espera se confirmó la realización. Para alegría de sus fieles seguidores, se sabe que la famosa Alicia Silverstone, nuevamente se encargará de darle vida al personaje principal de Cher.

Dentro de los pocos detalles que se saben al respecto, se ha dado a conocer que la filmación iniciará en el 2027 en Los Ángeles, esto nos indica que todavía no hay una fecha de estreno específica.

¿Cuál es la trama de CLUELESS?

'CLUELESS' nos relata la historia de Cher Horowitz, una joven adinerada que vive en Beverly Hills, quien después de unir a dos profesores consigue buenas notas en su escuela.

Toda la trama sucede cuando la joven estudiante, decide darle una completa transformación a su nueva compañera, llamada Tai, para después emparejarla con el chico popular de la escuela. Desde ese momento se hacen visibles intensos tropiezos amorosos y una crisis personal por parte de la protagonista.

Una historia que marcó a toda una generación de jóvenes, ahora regresará con mayor intensidad, trayendo nuevamente a Alicia Silverstone, donde posiblemente se coloquen temas de actualidad para conectar con el nuevo público y con sus antiguos fans, esperemos que con el paso del tiempo se de a conocer la fecha de estreno de la nueva serie limitada.