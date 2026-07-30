Ryu vs. Blanka: el nuevo tráiler de Street Fighter muestra el esperado combate y sorprende con Jason Momoa

Estamos cada día más cerca del estreno de la nueva película de Street Fighter y, para alimentar un poco más la emoción, Paramount reveló un nuevo tráiler en el que Ryu se enfrenta por primera vez a Blanka, personaje interpretado por Jason Momoa. El adelanto, además de todo, confirma una vez más que la película busca mantenerse lo más fiel posible al videojuego, mostrando los poderes y movimientos clásicos que hicieron famosa a la franquicia de Capcom. Si ya la quieres ver, falta poco; su estreno está programado para el 16 de octubre.

También te puede interesar: Primeras calificaciones de Spider-Man Brand New Day en Rotten Tomatoes: ¿la mejor película de Tom Holland como el Hombre Araña?

Así es la pelea entre Ryu y Blanka en el nuevo tráiler de Street Fighter

El nuevo adelanto presenta un enfrentamiento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Esto se debió a varias razones:



El enfrentamiento ocurre entre dos de los luchadores más emblemáticos de la saga El aspecto de Jason Momoa llama muchísimo la atención de los fans

Durante la secuencia podemos ver a Ryu utilizar su legendario Hadouken, mientras que Blanka responde con sus característicos ataques eléctricos y varios movimientos inspirados directamente en Street Fighter II. Todo esto en conjunto parece indicar a los fans que finalmente podrán ver en el cine las habilidades sobrenaturales de los personajes.

Jason Momoa sorprende como Blanka

Lo que se lleva las palmas es el actor Jason Momoa, tanto por su interpretación como por su impresionante caracterización para dar vida al feroz luchador brasileño. Su personalidad nos traslada de inmediato al personaje salvaje, con gran presencia física y una actitud que conocimos en los videojuegos.

¿La película será fiel a los videojuegos?

Todo indica que sí. Parece ser que Capcom finalmente puso las reglas del juego y la productora no pudo modificar cosas en las historias y poderes de los personajes. Por ahora, los tráilers dejan claro que técnicas icónicas como el Hadouken, ataques eléctricos y movimientos especiales que durante décadas definieron a la franquicia se mantienen intactos, emocionando a los fans.