Muere importante futbolista tras colapsar en pleno partido; su padre la estaba observando

El mundo del deporte, y el fútbol en especial, se encuentran de luto. Muere Aoibheann Clarke, una joven futbolista de 16 años, perteneciente al club Wexford FC. La deportista perdió la vida tras desplomarse en la cancha durante los últimos minutos de una importante final en un torneo de fútbol femenino, celebrado en Taghmon. Los hechos sucedieron la noche del martes, 4 de agosto, mientras su padre la veía jugar.

También te puede interesar: Muere futbolista tras ser asaltado; se resistió a entregar su teléfono

Joven futbolista fallece tras desplomarse en pleno partido; esto se sabe

De acuerdo con reportes locales, Aoibheann se desplomó mientras jugaba los últimos minutos de la final del Campeonato Femenino de la División 6, contra el Taghmon-Camross GAA. Los paramédicos llegaron de inmediato y le practicaron compresiones torácicas en lo que llegaba la ambulancia. No obstante, al llegar al hospital, la joven fue declarada sin vida. La deportista fue descrita como “una chica con mucho talento” por parte de sus seres queridos, quienes aseguraron desconocer cualquier problema médico subyacente.

Tras confirmarse el lamentable suceso, la joven fue honrada con un emotivo obituario en línea: “Amada hija de Carol y Declan, hermana de Aimee y Emma”; se lee en el sitio web dedicado a su memoria. “Aoibheann será profundamente extrañada por sus amados padres, hermanas, abuelos Billy y Pearl (Clarke), tías, tíos, primos, demás familiares y amigos. Le precedieron en la muerte sus abuelos Sheila y Michael (Waters)”.

¿Quién era Aoibheann Clarke?

Aoibheann Clarke destacó como una de las jóvenes promesas de Wexford. Con tan sólo 16 años formó parte de los All Blacks y el Wexford FC. De hecho, gracias a su impecable desempeño en las canchas, el equipo logró hacerse del título de la Liga Intercolegial Femenil Sub-19.