Muere futbolista tras ser asaltado; se resistió a entregar su teléfono

Un crimen ha conmocionado a Uganda en los últimos días: la muerte del futbolista de 27 años David Owori, quien fue golpeado durante un asalto cerca de su casa en Kampala, el martes 4 de agosto por la noche. Han surgido muestras de indignación en este país a raíz del acontecimiento violento.

De acuerdo con la BBC, la policía local ha dado a conocer que el jugador se resistió a entregar su celular y otras pertenencias a los asaltantes; testigos reportaron que fue golpeado con piedras de concreto y lo dejaron inconsciente en la calle. Fue trasladado al hospital pero murió por la gravedad de sus heridas el miércoles.

"Hemos perdido más que a un jugador, a un líder, hermano y amigo", publicó el equipo SC Villa, al cual pertenecía David Owori; también fue descrito como una "fuente de inspiración para varias generaciones" por Federación de Futbol de Uganda. Un portavoz del equipo informó que el robo había estado planeado con el futbolista como objetivo.

Han pasado solo algunas semanas desde que falleció otro famoso deportista ugandés, el jugador de rugby Sydney Gongodyo, quien fue atacado por una pandilla. Usuarios de redes sociales, personalidades de este ámbito y fans del deporte han exigido justicia a partir de estos hechos.

Quién era David Owori

David Owori era uno de los futbolistas más famosos de Uganda, se desempeñaba como capitán del equipo SC Villa, que ha sido campeón en la liga premier de su país; jugaba en la posición de mediocampista y lateral derecho. También formaba parte de la selección nacional de Uganda.

Con la participación de Owori, su equipo logró su primer campeonato de primera división en 20 años. Regresó al equipo en 2023 tras haber jugado en Europa (formó parte del equipo español Vélez CF y el equipo sueco Utsiktens BK) y tenía un contrato hasta enero de 2027.