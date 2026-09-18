Muere reconocido piloto de carreras tras recibir múltiples impactos de bala; esto se sabe

El mundo del deporte se vuelve a vestir de luto. Muere a los 41 años el reconocido piloto de carreras, Robert Wolk. El multicampeón del automovilismo de turismo perdió la vida el pasado miércoles, 16 de septiembre, tras ser víctima de un tiroteo en Kempton Park, Sudáfrica.

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Muere el piloto de carreras Robert Wolk: esto se sabe sobre el fatal tiroteo

De acuerdo con diversos reportes locales, el piloto de carreras viajaba tranquilamente en un automóvil deportivo cuando fue testigo de una colisión menor entre otros vehículos. El accidente desató una riña entre los conductores, luego de que uno de ellos solicitara al otro los datos de su seguro; fue entonces cuando se produjo el tiroteo. Según información extraoficial, Robert recibió un disparo por la espalda cuando intentaba abandonar el lugar.

Horas después del suceso, las autoridades identificaron a Robert Wolk como el herido mortal. De momento, la ley no ha dado a conocer mayores detalles al respecto, ni se ha confirmado la detención de las personas involucradas. No obstante, ya se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Dicho esto, no queda más que esperar para conocer más información sobre el caso y los presuntos responsables.

¿Quién era Robert Wolk?

Nacido un 21 de junio de 1985, Robert Wolk destacó como uno de los pilotos más reconocidos en Sudáfrica. A lo largo de casi tres décadas de trayectoria, logró acumular múltiples campeonatos en el automovilismo de turismo, además de resultar vencedor en la mítica Simola Hillclimb y coronarse como el Rey de la Montaña (King of the Hill). Su lamentable fallecimiento representa una gran pérdida para el mundo del automovilismo y el deporte en general. De hecho, se ha confirmado que el reconocido piloto se estaba preparando para disputar una carrera del campeonato nacional esta misma semana.

Descanse en paz, Robert Wolk.