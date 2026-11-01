¿Hay peleas de box nocturnas HOY 31 de octubre? Esta será la cartelera que transmitirá Azteca 7, incluida Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli

Este sábado 31 de octubre de Halloween sin duda alguna, la pelea de box de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Bombillo eclipsó el día entero, pues se trató de uno de los eventos deportivos más importantes y esperados del año y vaya que no fue una decepción.

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Aunque los ánimos se vivieron desde temprano debido a que este combate como parte de la cartelera de México vs. El Mundo se llevó a cabo en Arabia, ha dejado varias incógnitas sobre si Azteca 7 transmitirá más peleas de box esta noche, y la respuesta es un rotundo “sí”, por lo que te compartiremos la cartelera de las siguientes horas.

¿Qué peleas de box transmitirá Azteca 7 HOY sábado 31 de octubre?

Es importante que sepas que esta noche se volverá a pasar el evento de box de “México vs. El Mundo”, el cuál podrás revivir en punto de las 11:40 pm siendo la primera pelea que se estará retransmitiendo primero será la estelar de ‘Canelo’ vs. Mbilli.

Tomando en cuenta la programación, este será el orden exacto de las peleas de la noche:



Jaime Munguía vs. Nikita Zon

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov

David Picasso vs. Carl James Martin

¿Cuál es el título que estuvo en juego en la pelea de Canelo vs. Mbilli?

Esta no fue una pelea más para el boxeador tapatío, pues el francés Christian Mbilli puso en juego su cinturón de peso supermediano, el cuál fue reconquistado por 'Canelo' luego de más de dos años sin ostentar ningún título tras haber sido derrotado por Jamal Crawford en septiembre de 2025, por lo que este combate generó altas expectativas dentro de todo México y el mundo del boxeo.

Sin duda alguna ver a Santos Saúl Álvarez Barragán volvió a dar una exhibición para la historia donde a sus 36 años demostró que sigue siendo una de las caras más importantes del boxeo internacional.

