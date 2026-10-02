Messi and the Giants: TODO lo que debes de saber sobre la NUEVA serie del futbolista argentino

Este viernes, el futbolista argentino Lionel Messi anunció el lanzamiento de su nueva serie que llevará por nombre “Messi and the Giants”, en la que sus fans podrán tener un poco más sobre la historia de este personaje mundial apegada completamente a la fantasía, pues es una producción enfocada en los niños aunque se ha especificado que "Está inspirada en la leyenda del futbol mundial".

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A pocos días de su retiro definitivo de la Selección Argentina, Messi compartió este proyecto animado que llegará a streaming en los próximos meses de la mano de Disney+, siendo un proyecto que ha emocionado tanto a chicos y grandes, pues el 10 de Inter de Miami ha logrado hacerse de una gran base de seguidores por todo el mundo.

|Imagen de Disney+

¿De qué trata la serie animada Messi and the Giants?

Esta nueva serie llega inspirada en el jugador Lionel Andrés Messi aunque estará mezclada con la fantasía teniendo como tema central el fútbol, deporte en donde “La Pulga” se ha vuelto toda una leyenda, siendo considerado por muchos como “El Goat” de este deporte.

De acuerdo con el primer adelanto, Messi llegará a un nuevo mundo debido a un cassette mágico, donde para regresar a casa deberá vencer a 10 gigantes quienes querrán verlo caer a toda costa, sin ser creyentes de su habilidad con el balón y su zurda, aunque este no estará solo, pues en el camino podrá hacerse de nuevos aliados.

¿Cuándo y en donde se estrena la serie de Messi?

Según el primer adelanto que hemos podido ver, esta serie infantil llegará a la plataforma streaming de Disney+ el próximo verano del 2027.

Si bien, la fecha de estreno aún es un misterio, hay quienes especulan que esta podría llegar en el cumpleaños del astro argentino, el cuál es el 24 de junio… Por lo que si bien, el futbolista no disputará un torneo con su selección por primera vez en años, será una temporada en la que se seguirá hablando de este.