Pachuca vs. Cruz Azul: Hora EXACTA para ver el partido de la Liga BBVA MX en Estados Unidos, desglose de todos los husos horarios

¡El Torneo Apertura 2026 continúa! La noche de este miércoles, 21 de octubre, se llevará a cabo el Pachuca vs. Cruz Azul, como parte de la Jornada 13. El partido de la Liga BBVA MX se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo en punto de las 9:10 p.m. (hora del centro de México). Si te encuentras en Estados Unidos, aquí te compartimos la hora EXACTA de inicio, según el huso horario en el que te encuentres, para que no te pierdas ni un sólo momento del partido en vivo:

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Horario del Pacífico (PT): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Horario de la Montaña (MT): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Horario del Centro (CT): 10:00 p.m.

10:00 p.m. Horario del Este (ET): 11:00 p.m.

¿Cómo saber bajo qué huso horario de Estados Unidos me encuentro?

Si no sabes bajo qué huso horario te encuentras, no te preocupes. A continuación te compartimos un mapa con la zona horaria que te corresponde según tu ubicación. Lo único que tienes que hacer es identificar el estado en el que te encuentras y así sabrás a qué hora podrás seguir la transmisión del partido en vivo.

Conoce tu huso horario con este mapa | Crédito: GIS Geography

Pachuca vs Cruz Azul: posiciones en la tabla y qué esperar para el partido de HOY, 21 de octubre

La Máquina llega a la Jornada 13 del Apertura 2026 en la sexta posición de la tabla, con 20 puntos sumados, mientras que los Tuzos se encuentran en el puesto número 14 con 13 unidades. Bajo esta línea, la plantilla de Joel Huiqui llega confiada, especialmente tras una goleada celebrada la fecha anterior. De resultar vencedores, el equipo podría consolidarse como los mejores de la Liga al ocupar las primeras posiciones de clasificación.

Por su lado, el Pachuca necesita dejarlo todo en la cancha, si lo que quieren es escalar posiciones y mantener sus opciones de clasificación. Además, jugar en casa podría brindarles cierta seguridad, aunque claro, esto no les garantiza una ventaja. El equipo necesita arriesgar para ganar. Dicho esto, se espera un encuentro sumamente reñido entre ambas escuadras.