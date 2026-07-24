La Liga MX vuelve a FC 27: EA Sports hace oficial una de las noticias más esperadas

Después de un par de ediciones sin contar con la Liga MX dentro del EA Sports FC 27, la espera ha terminado y, pues, de manera oficial se ha confirmado que la liga mexicana regresará este año, marcando el retorno del campeonato nacional a una de las franquicias de videojuegos deportivos más populares del mundo.

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¿Qué se sabe del regreso de la Liga MX al EA Sports FC 27?

La mañana de hoy 23 de julio del 2026 se confirmó de manera oficial el regreso del campeonato de la Liga Mexicana de Futbol, tras dos años fuera. Esta noticia ha despertado grandes expectativas entre los aficionados del deporte, pues el anuncio se da dentro del marco del cierre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde México sobresalió por su apasionada afición.

¿Por qué la Liga MX estuvo fuera de los videojuegos de EA Sports FC ?

Fueron casi cuatro años en total en los que la Liga MX se mantuvo fuera de EA Sports FC, esto debido principalmente a acuerdos de exclusividad y contrato de licencias que la liga mantenía con otras estancias, como Konami dentro del juego eFootball.

¿Cuáles son los equipos que estarán dentro del EA Sports FC 27?

De acuerdo a lo que se ha señalado, estarán presentes dentro del EA Sports FC 27 los 18 equipos de la Primera División de México; esto debido a la colaboración por medio de la licencia de la Liga MX.



América

Atlas

Atlético de San Luis

Cruz Azul

Guadalajara (Chivas)

FC Juárez

León

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas UNAM

Querétaro

Santos Laguna

Tigres UANL

Tijuana

Toluca

¿Cuándo se estrena el nuevo EA Sports FC 27?

De manera oficial se ha revelado que el nuevo EA Sports FC 27 se estrenará a nivel mundial el próximo 25 de septiembre del 2026, esto a pesar de que diversos gamers contarán con un acceso anticipado desde el 18 de septiembre en versiones especiales.