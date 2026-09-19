Hora EXACTA de inicio de transmisión de ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo, la pelea de box que transmitirá Azteca 7

Estamos a pocas horas de vivir una de las peleas de box más esperadas de toda la temporada y es que este deporte sabe aún mejor cuando es el mes patrio, por lo que nadie en México se querrá perder la función de Box Azteca donde tendremos al ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo.

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El mexicano ‘Pitbull’ estará defendiendo por primera vez el campeonato interino superligero del CMB ante el puertorriqueño Néstor Bravo la noche de este sábado 19 de septiembre en un combate sin tregua en el que mucha expectativa ha dejado dentro de los seguidores del pugilato, por lo que te contaremos a qué hora puedes ver la pelea para no perderte ningún detalle que Azteca 7 llevará hasta tu hogar.

¿A qué hora es la pelea de box hoy sábado 19 de septiembre?

Este encuentro estelar estará en vivo a través de la pantalla de Azteca 7 en punto de las 11:00 pm, donde nuestros mejores analistas y narradores te acompañarán en cada detalle de lo que sucederá en la Pechanga Arena de San Diego, California.

Con récords bastante parecidos será que ambos boxeadores se enfrentarán en lo que se espera que sea un clásico más entre México y Puerto Rico, dos de los países potencia en este deporte.

¿Quién ganará la pelea de box entre Pitbull Cruz vs. Néstor Bravo?

Para esta pelea, se espera que se midan dos de los boxeadores con los pesos más parejos de la actualidad por parte de la división superligera del Consejo Mundial de Boxeo, pues por un lado, el mexicano de 28 años ostenta el siguiente récord:



Peleas totales: 33

Victorias: 28

Nocauts: 18

Derrotas: 3

Por otra parte, el retador puertorriqueño de 32 años buscará conquistar el título con otro gran récord el cual lleva los siguientes números en su trayectoria:

