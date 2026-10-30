Automovilismo y gastronomía: así fue la cena exclusiva de Porfirio’s x Mercedes-Benz rumbo a la F1

La pasión por la Fórmula 1 también se vive fuera de las pistas y qué mejor manera de celebrarla que a través de la gastronomía. En el marco del Gran Premio de México 2026, Porfirio’s y Mercedes-Benz organizaron una exclusiva cena en una de sus sucursales ubicada en Polanco, al poniente de la Ciudad de México, donde los invitados pudieron disfrutar de una experiencia gastronómica especial, de cara a uno de los fines de semana más esperados por los aficionados del automovilismo.

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Así fue la cena exclusiva de Porfirio’s x Mercedes-Benz rumbo a la F1 2026

La propuesta gastronómica comenzó con una selección de entradas que incluyó una torre de salmón y atún con mango, aguachile New York, ensalada de aguacate y tacos sudados de New York; una combinación que, sin duda, permitió disfrutar de una gran variedad de sabores, desde el primer bocado.

Para los platos fuertes, la degustación incluyó tres opciones: costillas short rib horneadas, trompo callejero al pastor y totoaba al carbón. La experiencia concluyó con dos alternativas dulces: churros y pay de queso con ate de guayaba. Cabe mencionar que los alimentos estuvieron acompañados de toda una variedad de cócteles, incluidos una Miss Germain de manzana, margarita de lichi y el clásico carajillo. Aunado a la comida y las bebidas, la decoración también contó con detalles referentes a la marca deportiva de lujo.

Con ello, Porfirio’s y Mercedes - Benz dieron inicio a las celebraciones del Gran Premio de México, combinando lo mejor del mundo de la gastronomía con el automovilismo en una misma velada.

¿Cuándo inicia la Fórmula 1 en México y cuántos días dura?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 dará inicio este viernes 30 de octubre y se extenderá hasta el domingo, 1 de noviembre, dando como resultado tres días de verdadera emoción para los amantes del automovilismo. Las citas serán en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado al oriente de la CDMX. Además de la carrera principal, que está programada para la tarde del domingo en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México), el evento también contará con sesiones de práctica y clasificación.