El nuevo estadio mexicano que Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría INAUGURAR con una pelea de box

Saúl “Canelo” Álvarez podría hacer historia en México al ser el primer boxeador en disputar una pelea en el nuevo Estadio del Atlas. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, ha expresado sus deseos por estrenar el recinto, cuya construcción fue anunciada con intenciones de convertirse en la nueva casa de los Rojinegros, así como un escenario importante para el ámbito deportivo en general.

También te puede interesar: OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el pesaje entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Mballi; así podrás verlo en vivo

El nuevo Estadio Atlas contempla una capacidad aproximada de 40 mil espectadores, así como una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos. El inmueble se construirá en la zona de Los Belenes, en Zapopan, Jalisco, y su inauguración está prevista para enero de 2030. Si bien aún faltan varios años para que el recinto abra sus puertas, la posibilidad de que Canelo protagonice una función de boxeo en este escenario ya ha despertado el interés de los aficionados, especialmente de sus seguidores, quienes cuentan con expectativas muy altas para una pelea de este calibre.

¿Canelo podría INAUGURAR el Estadio del Atlas con una pelea?

De momento, no existe un combate confirmado, ni se ha dado a conocer información oficial sobre algún tipo de acuerdo para que el pugilista encabece tal evento. No obstante, todo parece indicar que la relación entre el deportista y el Atlas es bastante buena, por lo que la pelea podría ser una realidad. De concretarse el trato, sería una oportunidad para que el tapatío regrese a pelear ante la tierra que lo vio crecer, pues su última pelea en Guadalajara fue en mayo de 2023 en el Estadio Akron, cuando derrotó a John Ryder.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Mientras tanto, Saúl “Canelo” Álvarez se prepara para su próxima pelea ante Christian Mbilli. El encuentro se llevará a cabo este sábado, 31 de octubre, en Riad, Arabia Saudita. El mexicano y el francés se medirán por el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Canelo llega al combate con un récord profesional de 63 victorias (39 por KO), tres derrotas y dos empates; mientras que Mbilli cuenta con 29 victorias (24 por KO), cero derrotas y un empate.

La pelea podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Solo sintoniza tu televisión en el Canal 7. Si prefieres el streaming, también puedes acceder a nuestra señal online en nuestro sitio web oficial o descargar cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes. La cita es en punto de las 11:00 a.m. (hora del centro de México).