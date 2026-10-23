Conmoción en el fútbol internacional: Portero perteneciente al Manchester United sufre accidente vehicular junto a su familia, esto pasó:

Este viernes 23 de octubre se ha reportado que uno de los porteros más polémicos de los últimos años estuvo involucrado en un fuerte accidente vehicular, luego de que el futbolista formado en la Masía, André Onana fuera impactado cuando viajaba.

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De acuerdo con medios locales, el actual guardameta del Trabzonspor de la super Liga de Turquía se encontraba circulando en una vía de alta velocidad en su camioneta donde iba acompañado por su familia, lo que resultó en una colisión que le obligó a ir a parar al hospital.

André Onana sufre fuerte accidente vehicular

Según los medios locales de Turquía, el futbolista de 30 años conducía su camioneta con su familia por la zona de Yomra en la ciudad de Trabzonspor cuando fue impactado en la parte trasera, lo que originó que este chocara de frente con un tercer vehículo.

Tras el fuerte accidente el arquero habría sido llevado de emergencia junto a toda su familia al hospital, aunque se ha confirmado que estos resultaron ilesos tras este siniestro, por lo que en los próximos momentos el jugador podría hablar un poco más sobre lo ocurrido.

André Onana has been involved in a car accident in Turkey. 🇨🇲⚠️ Manchester United and Cameroonian goalkeeper, Andre Onana was reportedly rushed to hospital after being involved in a frightening high-speed car crash, as confirmed by Trabzonspor president Ertugrul Dogan. https://t.co/Chd1v0zSLG — OVA TV MEDIA📡 (@ovatvofficial) October 23, 2026

¿Quién es André Onana?

André Onana es un portero camerunés de 30 años quien se formó en la Masía del FC Barcelona y que actualmente pertenece a las filas del Manchester United, aunque a día de hoy se encuentra en calidad de préstamo al Trabzonspor de Turquía quien actualmente se encuentra en la cuarta posición de la tabla general de la liga.

Fue en la temporada 2018 - 2019 se hizo de gran fama tras una destacada campaña con el Ajax de Holanda, equipo que dio la gran sorpresa en Champions eliminando al Real Madrid y a la Juventus, Onana fue suspendido por 9 meses en 2021 tras haber dado positivo a furosemida en un control antidopaje.

Tras esto emigró al futbol italiano, en donde defendió el arco del Inter de Milán por dos temporadas, pues en 2025 llegó al Manchester United, donde lamentablemente no pudo mostrar su mejor versión e incluso ha tenido algunos bloopers sobre errores que han costado muchos partidos.