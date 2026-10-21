¿A qué hora inicia el Puebla vs. Monterrey para ver el partido en Estados Unidos? Hora EXACTA de la transmisión del enfrentamiento de la Liga BBVA MX

Este miércoles todo está listo para la doble Jornada de la Liga BBVA MX, en donde estaremos teniendo un gran partido donde el Puebla (12°) recibirá al Monterrey (8°) y aunque son 4 posiciones las que separan a ambas escuadras, la verdad es que solamente hay un punto de diferencia entre estos equipos.

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Ante uno de los partidos más atractivos del día, te compartiremos todo lo que debes de saber, así como el horario exacto si quieres seguir cada momento de este juego aunque te encuentres en los Estados Unidos, ya que este dará inicio en punto de las 7:00 pm (Horario del Centro de México).

¿A qué hora es el partido de Puebla vs. Monterrey si lo quiero ver desde Estados Unidos?

Este imperdible encuentro como parte de la Jornada 13 (de 17) del balompié mexicano se estará disputando en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, por lo que se estará jugando con el horario del Centro de México a las 7:00 pm, por lo que si te encuentras en Estados Unidos y eres seguidor de “La Franja” o “Los Rayados”, deberás sintonizar a distinta hora:



Horario de del Este: 9:00 pm

Horario Central: 8:00 pm

Horario de la Montaña: 7:00 pm

Horario del Pacífico: 5:00 pm

¿Quién ganará el partido de la Liga BBVA MX entre Puebla vs. Monterrey?

Si bien, es solo un punto el que los separa en la tabla general del apertura 2026, la realidad es que el conjunto regiomontano ha jugado un partido menos que los camoteros, por lo que en caso de ganar ambos podría despegarse por 7 puntos, afianzando un puesto en Liguilla en la recta final del semestre.

Por otro lado, el Puebla se encuentra en condición de local, por lo que se espera que este miércoles su gente apoye con todo y le ayude a salir victorioso en casa y llevarse esos tres puntos vitales para buscar entrar a “la fiesta grande” del futbol mexicano.